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Сборная России по футболу взяла верх над Кыргызстаном на выезде

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Абакан
13:16 25 Сентября 2022
спорт, футбол, в россии, в мире, киргизия
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Футбольная сборная России после долгого перерыва вновь вышла на футбольное поле и сразилась со сборной Кыргызстана в Бишкеке.

Игра прошла накануне, 24 сентября, в 17:00 по московскому времени на стадионе "Спартак имени Долона Омурзакова".

Отметим, что это первая победа для российских футболистов за 10 месяцев. Открыл счет в матче игрок сборной Кыргызстана, но победа в итоге досталась россиянам. За сборную Россию забивали нападающий Александр Соболев и Даниил Уткин. Итоговый счёт в матче — 2:1. 

Отметим, что защитник сборной Киргизии и ФК «Енисей» Валерий Кичин отыграл весь матч.

Фото: @t.me/teamrussia

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