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Мэр Абакана убежал почти от всех

Главная Спорт
Абакан
15:02 21 Сентября 2020
забег, мэр, день
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Абакана Алексей Лемин показал второй результат на дистанции кросса 6 км в своей возрастной категории. Соревнования прошли в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации – 2020».

Забеги в столице Республики Хакасия состоялись 19 сентября. Участники соревнований были разбиты на пять возрастных категорий. 45-летний Алексей Лемин попал в категорию от 40 до 54 лет. Выиграл здесь Александр Пцарев.

По данным официального портала Абакана, в «Лыжне России - 2020» зимой этого года Алексей Лемин выиграл с лучшим результатом в Хакасии.

«Лыжная гонка – это родной вид спорта, на лыжах проще. А здесь было не просто, команда подобралась сильная, все, кстати, лыжники были, но я рад, что это первый наш массовый старт после продолжительной паузы», - заявил мэр после кросса.

Фото: официальный портал Абакана

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