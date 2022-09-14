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В зеленогорском квасе обнаружили превышение микроорганизмов в 40 раз

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Абакан
09:46 14 Сентября 2022
общество, красноярск, исследования, напиток
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Специалисты Красноярского ЦСМ провели мониторинг 10 образцов кваса. Исследовали квасы «Царские припасы», «Очаковский» (Москва), «Великая Русь» (Курск), «Благодей окрошечный» (Томск), «Хлебный край Белорусский рецепт» (Новосибирск), «Традиционный» т/м «Лента» (Алтайский край), «Мономах царский темный» (Томская область), «Елисей» т/м «ZELEN» (Зеленогорск), «Русский дар традиционный» (Московская область), напиток квасной «КвасЪ» (Кемеровская область).

Исследования показали, в 1 образце напитка установлены нарушения. В квасе фильтрованном пастеризованном «Елисей», изготовленному ООО «Зелен» (г. Зеленогорск) превышение количества мезофильных аэробных микроорганизмов в 40 раз. Также на этикетке не указан состав концентрата квасного сусла.

Фото: © prodnadzor.info

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