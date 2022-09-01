В Красноярске до 3 декабря будет сужена проезжая часть на Базайской

В Красноярске было объявлено о продлении действия ограничения на проезд автотранспорта на Базайской. Ограничение будет действовать до 3 декабря.

Напомним, что ограничения были введены в связи с необходимостью обследования состояния подпорной стены. В результате для безопасности участников дорожного движения на участке длиной 300 метров в районе спа-отеля «Такмак» сузили проезжую часть.

На данном участке для автомобилистов действует реверсивное движение. На участке установили светофор. Добавим, что ограничение снимут после 23 часов 3 декабря этого года.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости