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В Красноярске до 3 декабря будет сужена проезжая часть на Базайской

Главная Общество
Абакан
18:15 1 Сентября 2022
администрация, движение, в красноярске, транспорт, автомобиль
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В Красноярске было объявлено о продлении действия ограничения на проезд автотранспорта на Базайской. Ограничение будет действовать до 3 декабря.

Напомним, что ограничения были введены в связи с необходимостью обследования состояния подпорной стены. В результате для безопасности участников дорожного движения на участке длиной 300 метров в районе спа-отеля «Такмак» сузили проезжую часть.

На данном участке для автомобилистов действует реверсивное движение. На участке установили светофор. Добавим, что ограничение снимут после 23 часов 3 декабря этого года.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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