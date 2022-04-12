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В Красноярском крае заболели коронавирусом 179 человек

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Абакан
14:34 12 Апреля 2022
красноярск, статистика
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В Красноярском крае заболели коронавирусом 172 человек. Большинство заболевших живёт в Красноярске (68 человека), следом идут Норильск (12 человек) и Шарыпово (10 человек). За всё время пандемии в регионе выявлено 361 814 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 95. Вылечились 145 человек за сутки. Умерло 11 человек.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

«Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Отметим, что сейчас в крае преобладает штамм ВА.2, который также называют «стелс-омикрон».

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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