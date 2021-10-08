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Завышенная на 20 рублей цена обошлась красноярской аптеке в 20-тысячный штраф

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Абакан
15:31 8 Октября 2021
красноярск, роспотребнадзор
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«Аптеку от склада» на  проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 127 отштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу лекарства по завышенной цене, сообщает Роспотребнадзор.

Проверку организовали после сообщения одного из потребителей. Покупатель сообщил, что в аптеке ему продали назальные капли «Санорин с маслом эвкалипта» за 207 рублей 50 копеек, что выше указанной на ценнике суммы на 27 рублей.

«За выявленные нарушения ООО „СЛК“ привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ. Штраф оплачен в полном размере», – сообщили в ведомстве.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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