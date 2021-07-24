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Пункт вакцинации появится у здания правительства Хакасии

Главная Общество
Абакан
13:53 24 Июля 2021
вирус, пункт, минобороны
Автор: Sibnovosti.ru
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В предстоящий понедельник в центре Абакана начнет работу мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Его развернут медики мобильного госпиталя Центрального военного округа минобороны РФ.

Мобильный пункт разместится перед зданием правительства Республики Хакасия. Он начнет работу в 9:00. Поставить прививку там смогут все желающие.

«Перед прививкой военные специалисты проведут осмотр пациентов и после осмотра, подтверждающего отсутствие противопоказаний, проведут вакцинацию компонентом препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»)», - уточнили в правительстве региона.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее минобороны направило в Хакасию из Челябинской области мобильный госпиталь. Он рассчитан на 100 коек.

По данным хакасского правительства, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 180 новых случаев. Всего с начала года – почти 11,5 тыс.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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