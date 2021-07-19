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Госпиталь для больных COVID-19 перебросили в Хакасию из Челябинска

Главная Общество
Абакан
13:30 19 Июля 2021
вирус, военные, мобильные
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хакасии военные развернули мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом. В республику медпункт доставили на двух транспортных самолетах Ил-76, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Врачей и оборудование перебросили по воздуху из Челябинска. Временный стационар на сто мест развернули в Черногорске. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, рентгенами, анализаторами крови и другими приборами, необходимым для лечения разного вида патологий. В госпитале будут работать 67 военных врачей.

«Мобильный госпиталь укомплектован личным составом врачебным в полном объеме, есть аппаратура и медпрепараты для лечения коронавирусной инфекции», - сказал ОТР начальник мобильного госпиталя Центрального военного округа Дмитрий Щукин.

За помощью к военным обратились власти региона. С начала года в Хакасии подтверждено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. Осенью 2020 года военные уже разворачивали в Хакасии мобильный госпиталь для лечения ковидных больных.

Фото: «Общественное телевидение России»

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