Госпиталь для больных COVID-19 перебросили в Хакасию из Челябинска

В Хакасии военные развернули мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом. В республику медпункт доставили на двух транспортных самолетах Ил-76, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Врачей и оборудование перебросили по воздуху из Челябинска. Временный стационар на сто мест развернули в Черногорске. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, рентгенами, анализаторами крови и другими приборами, необходимым для лечения разного вида патологий. В госпитале будут работать 67 военных врачей.

«Мобильный госпиталь укомплектован личным составом врачебным в полном объеме, есть аппаратура и медпрепараты для лечения коронавирусной инфекции», - сказал ОТР начальник мобильного госпиталя Центрального военного округа Дмитрий Щукин.

За помощью к военным обратились власти региона. С начала года в Хакасии подтверждено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. Осенью 2020 года военные уже разворачивали в Хакасии мобильный госпиталь для лечения ковидных больных.

Фото: «Общественное телевидение России»