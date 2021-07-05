5 июля
Абакан
погода +32 °C
73.62
 
€ 87.07
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Хакасскому вузу разрешили бюджетные места для подготовки специалистов машиностроения

Главная Общество
Абакан
12:22 5 Июля 2021
институт, место, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Хакасский технический институт (ХТИ) получил разрешение на организацию 15 бюджетных мест для очного обучения по направлению «Машиностроение» в 2022/2023 учебном году. ХТИ является единственным в регионе вузом, занимающимся подготовкой специалистов технической сферы из перечня направлений, приоритетных для модернизации и технологического развития экономики.

По данным сайта верховного совета Республики Хакасия, ранее ХТИ было отказано в организации таких бюджетных мест из-за недостижения контрольных цифр приема в течение последних двух лет. В частности, речь шла о количестве обучающихся в институте иностранных граждан.  

«Раз за разом республика доказывала, что прекращение набора … на направление «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» серьезно отразится на подготовке  инженерных кадров для ведущих предприятий Хакасии и юга Сибири», - сообщили в региональном парламенте о проделанной работе.

Хакасский технический институт является филиалом красноярского Сибирского федерального университета.

Фото: сайт Хакасского технического института

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Хакасские власти принимают меры для улучшения качества воздуха

Хакасские власти принимают меры для улучшения качества воздуха

29 Июня 2021 г.
Проект постановления о сводных расчетах принят на заседании правительства
Новости Абакана: В Бородинской пещере Хакасии открыли первую очередь экскурсионного маршрута

В Бородинской пещере Хакасии открыли первую очередь экскурсионного маршрута

18 Июня 2021 г.
Полностью проект будет реализован в 2025 году
Новости Абакана: Абаканским любителям граффити отведут экспериментальную площадку

Абаканским любителям граффити отведут экспериментальную площадку

7 Июня 2021 г.
Власти города готовы объявить конкурс на лучшее произведение стрит-арта
Новости Абакана: Объект культурного наследия Хакасии построили узники ГУЛАГа

Объект культурного наследия Хакасии построили узники ГУЛАГа

6 Июня 2021 г.
Новый статус получил ДК в Туиме
Новости Абакана: Абакан меняет правила благоустройства

Абакан меняет правила благоустройства

2 Июня 2021 г.
Документ утвердила сессия горсовета
Новости Абакана: Зрителей попросили из залов: в Хакасии вновь ужесточили «антиковидный» режим

Зрителей попросили из залов: в Хакасии вновь ужесточили «антиковидный» режим

31 Мая 2021 г.
На фестивале оперных звезд в июле сократили число зрительских мест
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru