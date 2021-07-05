Хакасскому вузу разрешили бюджетные места для подготовки специалистов машиностроения

Хакасский технический институт (ХТИ) получил разрешение на организацию 15 бюджетных мест для очного обучения по направлению «Машиностроение» в 2022/2023 учебном году. ХТИ является единственным в регионе вузом, занимающимся подготовкой специалистов технической сферы из перечня направлений, приоритетных для модернизации и технологического развития экономики.

По данным сайта верховного совета Республики Хакасия, ранее ХТИ было отказано в организации таких бюджетных мест из-за недостижения контрольных цифр приема в течение последних двух лет. В частности, речь шла о количестве обучающихся в институте иностранных граждан.

«Раз за разом республика доказывала, что прекращение набора … на направление «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» серьезно отразится на подготовке инженерных кадров для ведущих предприятий Хакасии и юга Сибири», - сообщили в региональном парламенте о проделанной работе.

Хакасский технический институт является филиалом красноярского Сибирского федерального университета.

Фото: сайт Хакасского технического института