В Бородинской пещере Хакасии открыли первую очередь экскурсионного маршрута

В Республике Хакасия открыли первую очередь экскурсионного маршрута в Бородинской пещере. Ранее природный объект был передан в управление компании «Альтамира-Азия».

Бородинская пещера глубиной 86 м расположена в Боградском районе Хакасии, имеет статус геологического памятника природы республиканского значения. Общая длина ходов превышает 2 км. Там находится крупнейший в Сибири сталагмит.

По данным правительства региона, «Альтамира-Азия» планирует инвестировать в комплекс «Бородинская пещера» около 8 млн руб. Инвестпроект поддержан республиканским грантом в 3 млн руб.

«Полный запуск проекта запланирован на 2025 год. В год туристический комплекс сможет принять до 20 тыс. посетителей», – отметила пресс-служба правительства Республики Хакасия.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае прошлого года руководство региона объявило о том, что для развития туризма переводит на обслуживание дороги, ведущие к крупнейшим туристическим объектам региона. Всего их 14. Это «Сундуки» (природно-исторический памятник природы в Орджоникидзевском и Ширинском районах), Салбыкский курган (памятник тагарской культуры VII века до н. э. в Усть-Абаканском районе), Бородинская пещера и др.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия