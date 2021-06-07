Абаканским любителям граффити отведут экспериментальную площадку

Власти Абакана решили предоставить любителям стрит-арта площадку, на которой они смогли бы попробовать свои силы. Эта мера, как рассчитывают в городской администрации, поможет спасти фасады зданий от желающих оставить на них свой «автограф».

Проблему обсудили на совещании, которое прошло в мэрии столицы Республики Хакасия. Предложение выделить площадку сделал глава города Алексей Лемин.

«В ближайшее время она (площадка – Sibnovosti.ru) будет подобрана, и администрация города Абакана объявит конкурс на лучший стрит-арт. На ней можно будет создавать, действительно, художественные произведения. Можно будет рисовать Летова, Цоя, Бродского (кого угодно, у каждого свой кумир)…», - говорится в сообщении официального портала Абакана по итогам совещания.

Власти города пообещали, что если опыт будет удачным, граффитистам предложат другие объекты для нанесения рисунков.

Фото: официальный портал Абакана