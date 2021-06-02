Абакан меняет правила благоустройства

С 1 сентября 2021 года в Абакане начнут действовать новые муниципальные правила благоустройства. Документ рассмотрели на сессии горсовета столицы Республики Хакасия.

Правила регламентируют целый ряд вещей, определяющих внешний вид города. Например, как отмечает официальный портал Абакана, облицовку фасадов зданий.

«Большей частью это касается жилых зданий, где есть отдельные нежилые помещения. Они имеют разную фактуру, цвет, материал по облицовке. Все это складывается в пеструю ленту, которая дробит и нарушает внешний облик и здания, и улицы, и города в целом. Поэтому мы предложили новые решения… Облицовка будет непосредственно только у входной группы. Основная часть стен фасада должна оставаться в тех фактуре и цвете, как и существующее здание», - пояснила в своем выступлении на сессии главный архитектор города Светлана Крылова.

В числе других новаций – требования к контейнерным площадкам твердых коммунальных отходов. Установленные на них контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла и иметь крышку, предотвращающую попадание атмосферных осадков.

Новые правила благоустройства территории города Абакана были утверждены на сессии подавляющим большинством голосов.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года в столице Республики Хакасия начали менять уличные светильники. Натриевые лампы мощностью 250 Вт меняются на светодиодные в 60 Вт при сохранении светового потока.

Фото: официальный портал Абакана