14 апреля
Абакан
погода +8 °C
77.25
 
€ 91.92
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Природный парк «Маранкульский» создан в Хакасии

Главная Общество
Абакан
12:57 14 Апреля 2021
парк, правительство, озеро
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Хакасия завершился процесс формирования природного парка «Маранкульский». Постановление о создании новой особо охраняемой природной территории регионального значения приняло правительство региона.  

Парк призван сохранить уникальные озера Маранкуль и Анзеркуль, в окрестностях которых ухудшается экологическая обстановка. Там обитают растения и животные, занесенные в Красные книги региона.

«Больше года нам понадобилось для того, чтобы обосновать организацию данной особо охраняемой природной территории и создать природный парк «Маранкульский». Он образован без изъятия земельных участков, однако добыча полезных ископаемых и ведение любой хозяйственной деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, на территории парка не допустимы», - рассказал сайту хакасского правительства и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Лебедев.

Площадь «Маранкульского» составляет 22,6 тыс. га.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

 

           

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Аэропорту Абакана присвоят имя летчика или борца

Аэропорту Абакана присвоят имя летчика или борца

7 Апреля 2021 г.
В финал конкурса вышли три варианта
Новости Абакана: В «Лесах Хакасии» появился новый руководитель

В «Лесах Хакасии» появился новый руководитель

17 Марта 2021 г.
И. о. директора учреждения назначен Григорий Рипский
Новости Абакана: Абакану потребовалось больше тишины

Абакану потребовалось больше тишины

11 Марта 2021 г.
Городские власти инициируют изменение закона «Об административных правонарушениях»
Новости Абакана: Жителей Хакасии беспокоят взрывы на угольных разрезах

Жителей Хакасии беспокоят взрывы на угольных разрезах

5 Марта 2021 г.
Компаниям предстоит выбрать новые технологии взрывных работ
Новости Абакана: Правительство Хакасии соберет предложения по развитию хакасского языка

Правительство Хакасии соберет предложения по развитию хакасского языка

4 Марта 2021 г.
Их можно подавать до 1 апреля
Новости Абакана: Поголовье лошади Пржевальского доведут до сотни в Оренбургской области и Хакасии

Поголовье лошади Пржевальского доведут до сотни в Оренбургской области и Хакасии

9 Февраля 2021 г.
Подготовлена программа восстановления вида до 2030 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Абаканский аэропорт передали под управление красноярского

Абаканский аэропорт передали под управление красноярского

9 Апреля 2021 г.
Договор подписан на три года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru