Природный парк «Маранкульский» создан в Хакасии

В Республике Хакасия завершился процесс формирования природного парка «Маранкульский». Постановление о создании новой особо охраняемой природной территории регионального значения приняло правительство региона.

Парк призван сохранить уникальные озера Маранкуль и Анзеркуль, в окрестностях которых ухудшается экологическая обстановка. Там обитают растения и животные, занесенные в Красные книги региона.

«Больше года нам понадобилось для того, чтобы обосновать организацию данной особо охраняемой природной территории и создать природный парк «Маранкульский». Он образован без изъятия земельных участков, однако добыча полезных ископаемых и ведение любой хозяйственной деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, на территории парка не допустимы», - рассказал сайту хакасского правительства и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Лебедев.