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Аэропорту Абакана присвоят имя летчика или борца

Главная Общество
Абакан
13:29 7 Апреля 2021
аэропорт, название, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Абакане завершился первый этап конкурса по выбору имени выдающегося соотечественника международному аэропорту Абакан. В финал вышли три варианта.

По данным организационного комитета акции, большинство опрошенных жителей Республики Хакасия выступили за присвоение предприятию имени заслуженного пилота России Петра Аткнина, Героя Советского Союза, летчика Василия Тихонова и двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина.

Всего было опрошено 1,5 тыс. человек во всех городах и районах региона. Как уточнили официальный портал Абакана, респондентам предлагалось выбрать одно имя из уже подготовленного списка. Финал конкурса начнется 6-го и завершится 26-го апреля.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году АО «ЭРА Групп», являющееся владельцем международного аэропорта Красноярска, намерено взять в управление аэропорт Абакана. Соответствующее предложение группа направила правительству Республики Хакасия.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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