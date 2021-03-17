В «Лесах Хакасии» появился новый руководитель

Григорий Рипский назначен и. о. директора автономного республиканского учреждения «Леса Хакасии». Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным сайта правительства, около 11 лет Григорий Рипский работал на руководящих постах в управлении Росприроднадзора по Республике Хакасия.

«Перед новым директором АУ РХ «Леса Хакасии» поставлена задача в сжатые сроки проанализировать текущее положение дел в автономном учреждении, решить вопросы со сложившейся задолженностью по заработной плате с сотрудниками, предпринять меры по подготовке к лесопожарному сезону и выполнению госзадания», - говорится в пресс-релизе республиканского правительства.

Как писали Sibnovosti.ru, предшественник Григория Рипского на посту руководителя «Лесов Хакасии» Андрей Васильев был задержан в феврале этого года с поличным при получении взятки в размере около 4 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Фото: сайт правительства Республики Хакасия