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Абакану потребовалось больше тишины

Главная Общество
Абакан
10:27 11 Марта 2021
инициатива, горсовет, часы
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Абакана хотят продлить «часы тишины». Они предложили внести изменения в ст. 74 закона Республики Хакасия «Об административных правонарушениях».

Проект законодательной инициативы рассмотрел комитет по социальным вопросам и депутатской этике. С ее обоснование выступил вице-мэр Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт. По его словам, причиной инициативы стало большое число жалоб на шум со стороны горожан.

В настоящее время закон «Об административных правонарушениях» запрещает шуметь с 23:00 до 6:00. Авторы предложения считают целесообразным утвердить новые временные рамки – с 22:00 до 8:00 в рабочие дни и с 22:00 до 9:00 – в выходные и нерабочие праздничные дни. Некоторые исключения предполагаются для ряда праздников.

«Депутатами единогласно принято решение направить данный вопрос на рассмотрение предстоящей 25-й сессии совета депутатов для принятия окончательного решения… Если на предстоящей сессии озвученные предложения получат большинство голосов, то законодательная инициатива абаканских депутатов будет направлена в верховный совет Республики Хакасия и включена отдельным вопросом в повестку сессии республиканского парламента», - сообщил официальны портал Абакана по итогам обсуждения вопроса в комитете горсовета.

Фото: pixabay.com

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