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Жителей Хакасии беспокоят взрывы на угольных разрезах

Главная Общество
Абакан
13:47 5 Марта 2021
уголь, взрыв, технологии
Автор: Sibnovosti.ru
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Угольным компаниям, работающим в Республике Хакасия, предстоит перейти на новые технологии взрывных работ. Такую задачу поставило руководство региона.

Проблему обсудили на расширенном рабочем совещании в правительстве Хакасии. Причиной для его проведения стали жалобы жителей населенных пунктов, расположенных рядом с угольными разрезами.

«Люди жалуются на появление трещин в стенах и фундаменте домов, порывы водоснабжения особенно в зимний период, на поднятие грунтовых вод, подтопление подвалов и придомовых территорий. Анализ показал, что, если количество промышленных взрывов за последние годы сократилось, то мощности наоборот возросли… Причем, порой одно сейсмособытие накладывается на другое, когда взрывы на соседних разрезах идут один за другим», - говорится в сообщении сайта республиканского правительства по итогам совещания.

По данным властей региона, согласно принятому решению, угольные компании должны рассмотреть переход на новые технологии взрывных работ и через месяц представить итог этой работы. Следующее рабочее совещание по этой проблеме запланировано на апрель.

«В среднесрочной перспективе в Республике Хакасия будут осуществлять деятельность по добыче угля ООО «Восточно-Бейский разрез», ООО «Разрез Аршановский», ООО «Разрез Майрыхский», ООО «Разрез Кирбинский», - говорится в прогнозе социально-экономического развития региона до 2022 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте 2019 года власти Хакасии и «Русский уголь» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания обязалась вложить более 7 млрд руб. в разработку Бейского месторождения.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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