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Правительство Хакасии соберет предложения по развитию хакасского языка

Главная Общество
Абакан
12:41 4 Марта 2021
язык, программа, предложение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Хакасия власти объявили сбор предложений по развитию хакасского языка. Они могут войти в соответствующую региональную программу.

Предложения можно отправить до 1 апреля 2021 года в министерство национальной и территориальной политики региона, а также в Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории.

«Приветствуются новые методы и подходы к развитию хакасского языка, в том числе с использованием информационных технологий», - отмечается на сайте республиканского правительства.

Предложения рассмотрят на съезде хакасского народа, который состоится в 2021 году. После этого будет утверждена государственная программа по сохранению и развитию хакасского языка на 2022-2026 годы.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года был выпущен первый из двух томов толкового словаря хакасского языка. Работа над ним шла с 1992 года. 2021-й объявлен в республике Годом хакасского эпоса.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

 

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