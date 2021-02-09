Поголовье лошади Пржевальского доведут до сотни в Оренбургской области и Хакасии

В России специалисты намерены довести численность лошади Пржевальского до 100 голов. Об этом говорится в проекте программы восстановления вида, рассчитанного до 2030 года.

Проект представила директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова. Вчера она выступила с докладом в министерстве природных ресурсов и экологии РФ на заседании профильной секции экспертов по восстановлению.

«Для достижения основной цели программы необходимо решить ряд задач. Прежде всего - увеличить общую численность лошади Пржевальского в зоопарках, центрах разведения и реинтродукции минимум до ста особей, обеспечить развитие и поддержку двух центров реинтродукции вида на территории России, включая существующий центр в Оренбургском заповеднике. Кроме того, нужно предотвратить разрушение потенциальной среды обитания лошадей Пржевальского путем создания репрезентативной сети особо охраняемых природных территорий различных категорий, которые обеспечат оптимальное развитие степных экосистем, достаточных по площади для существования устойчивой популяции», - процитировал директора сайт минприроды РФ.

По данным ведомства, в настоящее время в центре реинтродукции лошади Пржевальского на участке «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский» насчитывается 53 этих животных (всего в мире – около 3 тыс.). Кроме того, как писали Sibnovosti.ru, создается аналогичный центр в Республике Хакасия - в заповеднике «Хакасский» на участке Камызякской степи с озером Улуг-Коль.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ