9 февраля
Абакан
погода -3 °C
74.26
 
€ 89.4
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Поголовье лошади Пржевальского доведут до сотни в Оренбургской области и Хакасии

Главная Общество
Абакан
11:42 9 Февраля 2021
заповедник, программа, животные
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В России специалисты намерены довести численность лошади Пржевальского до 100 голов. Об этом говорится в проекте программы восстановления вида, рассчитанного до 2030 года.

Проект представила директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова. Вчера она выступила с докладом в министерстве природных ресурсов и экологии РФ на заседании профильной секции экспертов по восстановлению.

«Для достижения основной цели программы необходимо решить ряд задач. Прежде всего - увеличить общую численность лошади Пржевальского в зоопарках, центрах разведения и реинтродукции минимум до ста особей, обеспечить развитие и поддержку двух центров реинтродукции вида на территории России, включая существующий центр в Оренбургском заповеднике. Кроме того, нужно предотвратить разрушение потенциальной среды обитания лошадей Пржевальского путем создания репрезентативной сети особо охраняемых природных территорий различных категорий, которые обеспечат оптимальное развитие степных экосистем, достаточных по площади для существования устойчивой популяции», - процитировал директора сайт минприроды РФ.

По данным ведомства, в настоящее время в центре реинтродукции лошади Пржевальского на участке «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский» насчитывается 53 этих животных (всего в мире – около 3 тыс.). Кроме того, как писали Sibnovosti.ru, создается аналогичный центр в Республике Хакасия - в заповеднике «Хакасский» на участке Камызякской степи с озером Улуг-Коль.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Хакасский язык сохранят с помощью госпрограммы

Хакасский язык сохранят с помощью госпрограммы

5 Февраля 2021 г.
Написать ее поручил глава республики Валентин Коновалов
Новости Абакана: В Бурятии ввели обязательное тестирование для прилетающих из неблагополучных по COVID-19 городов

В Бурятии ввели обязательное тестирование для прилетающих из неблагополучных по COVID-19 городов

7 Января 2021 г.
Такие меры продлятся до 20 января
Новости Абакана: Жителей Хакасии предупредили о сильном ветре

Жителей Хакасии предупредили о сильном ветре

24 Декабря 2020 г.
В горах он усилится до 30 м/с
Новости Абакана: Выпущен первый том толкового словаря хакасского языка

Выпущен первый том толкового словаря хакасского языка

18 Декабря 2020 г.
Работа над ним велась с 1992 года
Новости Абакана: Хакасские села защищают реку от золотодобычи

Хакасские села защищают реку от золотодобычи

3 Декабря 2020 г.
Анчулский сельсовет предложил расширить территорию традиционного землепользования
Новости Абакана: Бывший глава Хакасии умер в Москве

Бывший глава Хакасии умер в Москве

23 Ноября 2020 г.
Виктор Зимин руководил регионом в 2009-2018 годы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru