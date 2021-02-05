Хакасский язык сохранят с помощью госпрограммы

В Республике Хакасия примут государственную программу сохранения и развития хакасского языка. Ее разработкой займутся региональные министерства национальной политики, образования и культуры.

Соответствующее поручение дал глава республики Валентин Коновалов. В минувший четверг он провел расширенное заседание совета по сохранению и развитию хакасского языка и культуры.

«В качестве системных мер будет вестись комплексная работа по нескольким направлениям, в том числе в сферах образования, науки, СМИ, культуры и искусства, литературы и книгоиздания», - сообщили в правительстве Хакасии по итогам заседания.

По данным республиканских властей, в настоящее время в разных формах хакасский язык изучают в 84 школах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года охват учеников, изучающих родной язык, увеличился на 15%.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года был выпущен первый из двух томов толкового словаря хакасского языка. Работа над ним шла с 1992 года. 2021-й объявлен в республике Годом хакасского эпоса.

В России на хакасском языке говорят около 42 тыс. человек.