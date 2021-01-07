В Бурятии ввели обязательное тестирование для прилетающих из неблагополучных по COVID-19 городов

Власти Бурятии ввели дополнительные меры предосторожности из-за COVID-19 – теперь все прилетающие из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска должны будут сдать обязательный тест на коронавирус. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте республиканского правительства.
Делать тест методом ПЦР необходимо всем – гражданам России и иностранцам. В приказе перечисленные территории с наиболее неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
«Данное требование введено до 20 января. Лабораторное исследование бесплатное. Забор материала будет осуществляться медицинскими организациями по месту пребывания прибывших граждан», – отметили в правительстве.
Фото: egov-buryatia.ru