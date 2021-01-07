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В Бурятии ввели обязательное тестирование для прилетающих из неблагополучных по COVID-19 городов

Главная Общество
Абакан
14:55 7 Января 2021
бурятия, общество, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Бурятии ввели дополнительные меры предосторожности из-за COVID-19 – теперь все прилетающие из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска должны будут сдать обязательный тест на коронавирус. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте республиканского правительства. 

Делать тест методом ПЦР необходимо всем – гражданам России и иностранцам. В приказе перечисленные территории с наиболее неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. 

«Данное требование введено до 20 января. Лабораторное исследование бесплатное. Забор материала будет осуществляться медицинскими организациями по месту пребывания прибывших граждан», – отметили в правительстве. 

Фото: egov-buryatia.ru

 

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