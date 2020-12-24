Жителей Хакасии предупредили о сильном ветре

В Хакасии из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Предупреждение о стихии размещено на сайте главного управления МЧС по Республике Хакасия. Шторм обрушится на регион уже завтра. Местами порывы ветра могут достигать 25 м/с, а в горах он усилится и до 30 м/с.

Как писали Sibnovosti.ru, ураган обрушился на регион в июне этого года. Штормовой ветер и ливень оставили после себя разрушительные последствия. Тогда в Абакане стихия повалила в городе десятки деревьев и опрокинула остановку по ул. Лермонтова, повредила кровли офисов, здания библиотеки и оборвала линии электропередачи.

Фото: «Общественное телевидение России»