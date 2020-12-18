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Выпущен первый том толкового словаря хакасского языка

Главная Общество
Абакан
11:16 18 Декабря 2020
язык, работа, институт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Хакасия выпущен первый из двух томов толкового словаря хакасского языка. Работа над ним шла с 1992 года.

Это первый словарь, в котором значения слов объясняются при помощи самого хакасского языка. Первый том представили на заседании терминологической комиссии при правительстве Хакасии. Он содержит более 5 тыс. слов, включая устаревшие и диалектные, а также статьи, посвященные рунической письменности хакасов.

По данным сайта правительства Хакасии, книга подготовлена в Хакасском научно-исследовательском институте языка. Работа над вторым томом начнется в 2021 году.

В России на хакасском языке говорят около 42 тыс. человек.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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