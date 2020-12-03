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Хакасские села защищают реку от золотодобычи

Главная Общество
Абакан
14:16 3 Декабря 2020
обращение, традиция, золото
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Анчулского сельсовета Таштыпского района Хакасии предложили отнести участки реки Малый Таштып с притоками к территориям традиционного природопользования. По их мнению, это позволит защитить среду обитания и традиционный образ жизни местного населения, которым угрожают золотодобытчики.

Обращение жителей направлено в верховный совет республики. Его подписал, в том числе, глава Анчулского сельского совета Олег Тибильдеев. Проблема стала предметом обсуждения на совещании, которое провел в хакасском парламенте председатель комитета по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту Василий Шулбаев.

«Люди выражают обеспокоенность выдачей лицензии на проведение разведочных работ и поиск запасов золоторудных месторождений в верховьях реки Малый Таштып. Они отмечают, что разработка нанесет существенный вред экологии и качеству воды, приведет к нарушению структуры русел рек и уничтожению водной фауны …Между тем бассейн реки имеет чрезвычайно важное нерестовое значение для ценных пород рыб. Кроме того, данные места исконно служили для обеспечения пропитания за счет охоты, рыболовства, сбора орехов, грибов», - говорится о содержании обращения на сайте верховного совета.

Анчулский сельсовет включает три населенных пункта. В них проживают в общей сложности менее 1 тыс. человек. По данным верховного совета, на территории Таштыпского района выдано 12 лицензий на участки под геологическую разведку и оценку запасов золота.

Фото: pixabay.com

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