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Бывший глава Хакасии умер в Москве

Главная Общество
Абакан
13:59 23 Ноября 2020
глава, республика, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Москве скончался бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин. Он руководил регионом в 2009-2018 годы.

О смерти Виктора Зимина сообщило правительство региона. Экс-главе было 58 лет. В последние годы он занимал должность заместителя  гендиректора ОАО РЖД – начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича», - оставил запись на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Хакасии Валентин Коновалов.

По данным ТАСС, ранее у Виктора Зимина был диагностирован коронавирус. В сообщении хакасского правительства говорится о «тяжелой и продолжительной болезни». Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году Виктор Зимин в первом туре губернаторских выборов уступил Валентину Коновалову. После этого он снял свою кандидатуру.

21 ноября в Республике Бурятия простились с первым президентом региона Леонидом Потаповым. У него также был выявлен коронавирус.  

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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