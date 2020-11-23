Бывший глава Хакасии умер в Москве

Сегодня в Москве скончался бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин. Он руководил регионом в 2009-2018 годы.

О смерти Виктора Зимина сообщило правительство региона. Экс-главе было 58 лет. В последние годы он занимал должность заместителя гендиректора ОАО РЖД – начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича», - оставил запись на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Хакасии Валентин Коновалов.

По данным ТАСС, ранее у Виктора Зимина был диагностирован коронавирус. В сообщении хакасского правительства говорится о «тяжелой и продолжительной болезни». Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году Виктор Зимин в первом туре губернаторских выборов уступил Валентину Коновалову. После этого он снял свою кандидатуру.

21 ноября в Республике Бурятия простились с первым президентом региона Леонидом Потаповым. У него также был выявлен коронавирус.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия