Минобороны РФ развернуло госпиталь в хакасском Черногорске

В хакасском городе Черногорске начинает принимать больных коронавирусом новый госпиталь. Его обустроило минобороны РФ.

Госпиталь развернут на базе ГАУ «Черногорский реабилитационно-оздоровительный центр им Александра Лебедя». Он рассчитан на 100 коек.

«Определено, что здесь будут долечиваться пациенты, которые имеют положительную динамику. Их будут переводить в госпиталь из других лечебных учреждений республики, таким образом, освобождая койки для тяжелых больных», - говорится в сообщении правительства Республики Хакасия.

Отмечается, что для развертывания госпиталя около 200 военнослужащих совершили марша из Кемеровской области (около 800 км).

Как писали Sibnovosti.ru, на прошлой неделе полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал принять дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Хакасии. Ранее федеральное министерство здравоохранения направило в регион своих специалистов.

Вчера оперативный штаб Хакасии сообщил о том, что с начала эпидемии число случаев заражения COVID-19 в Хакасии достигло 9 393.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия