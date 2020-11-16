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Минобороны РФ развернуло госпиталь в хакасском Черногорске

Главная Общество
Абакан
12:17 16 Ноября 2020
вирус, правительство, минобороны
Автор: Sibnovosti.ru
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В хакасском городе Черногорске начинает принимать больных коронавирусом новый госпиталь. Его обустроило минобороны РФ.

Госпиталь развернут на базе ГАУ «Черногорский реабилитационно-оздоровительный центр им Александра Лебедя». Он рассчитан на 100 коек.

«Определено, что здесь будут долечиваться пациенты, которые имеют положительную динамику. Их будут переводить в госпиталь из других лечебных учреждений республики, таким образом, освобождая койки для тяжелых больных», - говорится в сообщении правительства Республики Хакасия.

Отмечается, что для развертывания госпиталя около 200 военнослужащих совершили марша из Кемеровской области (около 800 км).

Как писали Sibnovosti.ru, на прошлой неделе полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал принять дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Хакасии. Ранее федеральное министерство здравоохранения направило в регион своих специалистов.

Вчера оперативный штаб Хакасии сообщил о том, что с начала эпидемии число случаев заражения COVID-19 в Хакасии достигло 9 393.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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