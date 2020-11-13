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Сибирский полпред президента РФ потребовал усилить борьбу с COVID-19 в Хакасии

Главная Общество
Абакан
10:20 13 Ноября 2020
вирус, совещание, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал принять дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Республике Хакасия. В Абакане он провел заседание регионального оперативного штаба.

«Мы должны сделать все, чтобы исправить текущее положение дел, это общая задача органов исполнительной власти, контрольных и надзорных структур всех уровней», – заявил он.

Как сообщает сайт полпреда, на совещании было принято решение привлекать к работе выпускников и студентов старших курсов медицинских вузов. Дополнительные койки предполагается развернуть благодаря, в частности, ускоренному запуску в работу после капремонта Усть-Абаканской больницы и инфекционного отделения Саяногорской больницы. Органам исполнительной власти было поручено разработать и внедрить систему мониторинга наличия лекарственных препаратов в аптеках.

Вчера вечером власти Хакасии сообщили о том, что за сутки в регионе зарегистрировано 172 новых случая заражения COVID-19. Их общее количество достигло 8 876. Согласно последним решениям оперативного штаба, организации общественного питания в Абакане, Черногорске и Саяногорске должны с 06:00 до 23:00 ограничить количество посетителей до 50% от числа заявленных в паспорте готовности объекта. Загрузка учреждений культуры и искусства в этих населенных пунктах не должна превышать 25% от их единовременной пропускной способности.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре министерство здравоохранения РФ направило в Республику Хакасия группу специалистов, призванных помочь региону в организации борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В их числе представители министерства, Росздравнадзора и ряда медицинских учреждений.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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