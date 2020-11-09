Специалистов российского минздрава отправили в Сибирь

Министерство здравоохранения РФ направило в Республику Хакасия группу специалистов, призванных помочь региону в организации борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В их числе представители министерства, Росздравнадзора и ряда медицинских учреждений.

«Специалисты проведут аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и организационно-методическую поддержку», - говорится в сообщении федерального минздрава.

В правительстве региона уточнили, что в Абакан прилетели помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старожинская, заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога. Вчера республиканский оперативный штаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Хакасии зарегистрировано 163 новых случая COVID-19 при темпе прироста 2%. Власти региона дополнительно решили отвести для больных коронавирусом хирургический корпус республиканской больницы. Это 200 коек, включая 30 реанимационных.

По данным российского минздрава, ведомство оказывает организационную и практическую помощь еще в ряде регионов. В том числе, в Кемеровской и Иркутской областях, Алтайском крае. В ближайшее время предполагается направить специалистов в Республику Алтай.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия