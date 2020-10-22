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Абаканским пантерам расширили жилплощадь

Главная Общество
Абакан
18:01 22 Октября 2020
зоопарк, строительство, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Пум и пантер абаканского зоопарка перевели новые вольеры. На их строительство ушло около полугода.

Площадь новых вольеров составляет 320 кв. м. Они включают теплые помещения и благоустроенную территорию с бассейнами, деревьями и различными предметами интерьера, по которым животные могут лазить. Животные будут размещаться в вольерах по парам.

По данным сайта правительства Республики Хакасия, в зоопарке в настоящее время завершаются работы по обустройству экзотариума. Также в планах – переселить в более комфортные условия волков. Кроме того, как сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Лебедев, если позволит финансирование, в будущем году будут построены новые просторные вольеры для медведей.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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