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Коронавирусной инфекцией заболели глава Хакасии и мэр Абакана

Главная Общество
Абакан
09:34 19 Октября 2020
вирус, глава, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Коронавирус выявлен у мэра Абакана Алексея Лемина. Болезнь он переносит бессимптомно.

О заражении сегодня сообщил официальный портал столицы Республики Хакасия. Причиной в нем указан семейный контакт.

«Очень важно понимать, что медики в республике работают на пределе возможностей. Ответственное соблюдение требований безопасности должно прервать цепочки заражений. Нужно понимать, что рост заболевших коронавирусной инфекцией резко сокращает возможности медиков оказывать плановую медицинскую помощь», - обратился к горожанам Алексей Лемин.

В минувшую субботу стало известно и о болезни главы региона Валентина Коновалова. В своем обращении он сообщил о том, что будет работать дистанционно. В том числе, проводить совещания в онлайн-режиме.

Как писали Sibnovosti.ru, 13 октября COVID-19 был диагностирован у министра экономического развития Хакасии Виктора Богушевича и его заместителя.

Фото: страница правительства Республики Хакасия в соцсети «ВКонтакте»

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