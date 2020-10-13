В минэкономразвития Хакасии заболели руководитель и его заместитель

Заболел коронавирусной инфекцией министр экономического развития Республики Хакасия Виктор Богушевич. Об этом официально объявил сайт регионального правительства.

Согласно официальному сообщению, диагноз COVID-19 подтвердился не только у министра, но и у его заместителя. Еще несколько сотрудников ведомства сдали соответствующие тесты.

«Круг общения заболевших установлен, все контактные лица находятся на обязательном режиме 14-дневной самоизоляции. В кабинетах министерства проведена дезинфекционная обработка,… часть коллектива перешла на удаленку», - отметили в правительстве.

Виктор Богушевич работает министром экономического развития всего около полутора месяцев. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет его заместитель Роман Ковтун.

Сегодня республиканский оперативный штаб сообщил о том, что за последние сутки в республике лабораторно подтверждено 66 новых случаев коронавируса. Из них в Абакане – 42.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия