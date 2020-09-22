В Хакасии появился новый экомаршрут

В Республике Хакасия разработан новый экомаршрут для туристов. Эту работу выполнила команда туристско-рекреационного кластера «Горная Хакасия».

Маршрут проходит по Таштыпскому району региона. Его общая протяженность составляет 57 км. Трек включает пять туристических объектов.

«Среди объектов п. Большой Он, который находится на берегу одноименной реки в горной местности – 1 500 м над уровнем моря. Следующей точкой маршрута стал «Мостик любви» - подвесной мост проходит через высокогорную реку, и экологическая тропа «Озеро Маранкуль». Конечный пункт - Саянский перевал, который находится на высоте 2 214 м над уровнем моря и государственный заповедник «Хакасский», визит-центр заказника «Позарым», - рассказали в пресс-службе правительства Хакасии.

Экомаршрут уже отмечен на картах «Яндекса» и Google.

Как писали Sibnovosti.ru, проект «Горной Хакасии» вышел во второй этап конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. Всего финалистов 34. Итоги конкурса подведут 16 октября.

Фото: сайт туристского информационного центра Хакасии