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В Абакане приостановлена работа одного из терапевтических отделений

Главная Общество
Абакан
14:00 9 Сентября 2020
больница, вирус, сотрудники
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Республики Хакасия приостановили работу пятого терапевтического отделения ГБУЗ «Абаканская межрайонная клиническая больница». Оно находится на проезде Северном, 5.

Решение об этом принял главный санитарный врач региона. В больнице несколько сотрудников заболели коронавирусной инфекцией.

«Все жители Абакана, прикрепленные к данному терапевтическому отделению, могут обращаться за медицинской помощью в головной корпус Абаканской межрайонной больницы по адресу: Чертыгашева, 57», - сообщил сайт правительства республики.

За минувшие сутки в Хакасии зарегистрировали 30 новых случаев заболевания COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии достигло 3 641. Скончалось 45 человек.

Вчера в мэрии Абакана состоялось заседание городского оперативного штаба. Его участники констатировали рост числа новых случаев заболевания в последние дни.

«Эпидемиологами проведен анализ, выявлено, что на прошедшей неделе заражение в 75% случаев происходило в семейных очагах. Разобщение в должной мере не ведется, люди принимают на себя риски и не отвечают на предложения разъехаться, переселиться в обсерватор, который располагает необходимым количеством номеров», - отметила начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Хакасии Ольга Иванова.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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