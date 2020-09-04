4 сентября
Абакан
75.47
 
€ 89.14
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Непростые выходные: Хакасию ждут ливни, град и заморозки

Главная Общество
Абакан
13:09 4 Сентября 2020
ветер, прогноз, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жителей Республики Хакасия предупредили о надвигающейся непогоде. Она придет в регион сегодня во второй половине дня.

Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы. Местами выпадет град. По оценке Хакасского гидрометцентра, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а местами и 25 м/с. Согласно сообщению главного управления МЧС по Республике Хакасия, 5-7 сентября в земледельческой зоне ожидаются заморозки до минус двух градусов.

«На неблагоприятный метеопрогноз, в первую очередь, следует обратить внимание сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств. Понижение температуры до минусовых отметок может погубить сельхозкультуры», - подчеркнули в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, сильный шторм ударил по Хакасии в феврале этого года. На аварийно-восстановительные работы в Аскизском, Орджоникидзевском и Ширинском районах региона пришлось выделить 10,7 млн руб

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Детсады Абакана возвращаются к работе

Детсады Абакана возвращаются к работе

7 Августа 2020 г.
Детей пустят только со справкой об отсутствии контактов с инфекционным больным
Новости Абакана: Хакасия вызывает «Авиалесоохрану»

Хакасия вызывает «Авиалесоохрану»

6 Августа 2020 г.
Республика хочет разместить авиазвено на своей территории
Новости Абакана: Пять сибирских проектов вышли во второй тур конкурса по созданию туристских кластеров

Пять сибирских проектов вышли во второй тур конкурса по созданию туристских кластеров

29 Июля 2020 г.
Всего было подано 115 заявок
Новости Абакана: Кинотеатры Хакасии готовятся к открытию

Кинотеатры Хакасии готовятся к открытию

24 Июля 2020 г.
Послабления в режим ограничений вводятся с 27 июля
Новости Абакана: Хмурый манул попался в фотоловушку в хакасском заказнике

Хмурый манул попался в фотоловушку в хакасском заказнике

15 Июля 2020 г.
Дикая кошка крайне редко встречается в горном массиве Западных Саян
Новости Абакана: Блогеру грозит штраф за визит к Агафье Лыковой в заповедник «Хакасский»

Блогеру грозит штраф за визит к Агафье Лыковой в заповедник «Хакасский»

11 Июля 2020 г.
Арина Шумакова добралась к отшельнице на вертолете
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: В хакасском озере понизили уровень воды

В хакасском озере понизили уровень воды

4 Сентября 2020 г.
Это предотвратит выход воды на автотрассу
Новости Абакана: Назначен новый министр здравоохранения Хакасии

Назначен новый министр здравоохранения Хакасии

1 Сентября 2020 г.
Виктор Шевченко работал первым вице-мэром Красноярска и новосибирским вице-губернатором
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru