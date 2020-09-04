Непростые выходные: Хакасию ждут ливни, град и заморозки

Жителей Республики Хакасия предупредили о надвигающейся непогоде. Она придет в регион сегодня во второй половине дня.

Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы. Местами выпадет град. По оценке Хакасского гидрометцентра, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а местами и 25 м/с. Согласно сообщению главного управления МЧС по Республике Хакасия, 5-7 сентября в земледельческой зоне ожидаются заморозки до минус двух градусов.

«На неблагоприятный метеопрогноз, в первую очередь, следует обратить внимание сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств. Понижение температуры до минусовых отметок может погубить сельхозкультуры», - подчеркнули в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, сильный шторм ударил по Хакасии в феврале этого года. На аварийно-восстановительные работы в Аскизском, Орджоникидзевском и Ширинском районах региона пришлось выделить 10,7 млн руб

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия