Девушка с топором и кинжалом: новые находки археологов в Хакасии

В Республике Хакасия обнаружены неразграбленные захоронения тагарской культуры. Находку сделали специалисты новосибирского Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Раскопки велись в Аскизском районе. В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев.

«… Нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного ученые нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками», - говорится в сообщении сайта правительства Хакасии.

В числе находок археологи отметили набор оружия рядом с женским скелетом, включающий топор и кинжал-акинак. По их мнению, это свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию. Все находки отреставрируют в Новосибирске, а затем передадут Хакасскому национальному краеведческому музею.

Тагарская культура относится к эпохам бронзы и железа (VIII-III века до н. э.). Большинство археологов считают ее частью скифского мира.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия