Мошенникам не удалось обмануть пенсионерок из Томска

Пять жительниц Томска обратились в полицию с заявлением о том, что мошенники пытались украсть у них деньги.

Бдительные женщины рассказали сотрудникам полиции, что им позвонил неизвестный и сказал, что их родственники стали виновниками аварии, в результате которой пострадали люди.

Мошенники предложили женщинам перевести им до 1,5 миллиона рублей, чтобы их родные избежали наказание.

Женщины не поверили звонившим и сбросили вызов, затем сразу же позвонили родственникам и убедились в их безопасности.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков