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Абакан
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Мошенникам не удалось обмануть пенсионерок из Томска

Главная В России
Абакан
21:00 12 Августа 2022
общество, мошенники, пенсионеры
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Пять жительниц Томска обратились в полицию с заявлением о том, что мошенники пытались украсть у них деньги.

Бдительные женщины рассказали сотрудникам полиции, что им позвонил неизвестный и сказал, что их родственники стали виновниками аварии, в результате которой пострадали люди.

Мошенники предложили женщинам перевести им до 1,5 миллиона рублей, чтобы их родные избежали наказание. 

Женщины не поверили звонившим и сбросили вызов, затем сразу же позвонили родственникам и убедились в их безопасности. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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