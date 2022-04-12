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В Омске пройдет Open talk «Родом из Омска» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Абакан
09:34 12 Апреля 2022
трансляция, прямая, омск, общество
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12 апреля в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа (ул. Омская, 215) пройдет open talk (открытый разговор), посвящённый омским брендам – производителям и предпринимателям,  определяющим экономический облик города и региона.

Участники:
- Александр Дерябин – председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
- Мария Кутузова – директор студии пошива одежды «Стильный заяц»;
- Юлия Остапюк и Наталья Горбунова – соучредители гастродворика «ФедяДичь».

Посмотреть трансляцию можно здесь.

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