В Омске пройдет Open talk «Родом из Омска» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12 апреля в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа (ул. Омская, 215) пройдет open talk (открытый разговор), посвящённый омским брендам – производителям и предпринимателям, определяющим экономический облик города и региона.

Участники:

- Александр Дерябин – председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»;

- Мария Кутузова – директор студии пошива одежды «Стильный заяц»;

- Юлия Остапюк и Наталья Горбунова – соучредители гастродворика «ФедяДичь».

Посмотреть трансляцию можно здесь.