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Татьяна Курбатова покидает правительство Хакасии

Главная Политика
Абакан
11:53 9 Марта 2021
глава, отставка, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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Заместитель главы Республики Хакасия Татьяна Курбатова уходит в отставку. По данным сайта правительства региона, причиной увольнения стало состояние здоровья.

На посту замглавы республики Татьяна Курбатова работала с декабря 2018 года. Она курировала социальный блок, в который входят здравоохранение, образование и социальная поддержка.

«Спасибо за работу, усердие и ответственное отношение к делам. В столь непростой период пандемии вы сделали много, ​всегда профессионально подходили к решению поставленных задач», - оценил ее деятельность на этом посту глава Хакасии Валентин Коновалов.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года Татьяна Курбатова некоторое время работала в режиме самоизоляции после того, как у одного из ее родственников был выявлен коронавирус.

По данным республиканских властей, с 10 марта временно исполнять обязанности заместителя главы Хакасии по социальным вопросам будет Ольга Пономарева. Она является руководителем департамента государственной службы и кадров аппарата руководителя региона.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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