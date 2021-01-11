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Кабмин губернатора Хакасии продолжает обновляться

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Абакан
13:32 11 Января 2021
хакасия, назначения, культура, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Кабмин губернатора Хакасии продолжает обновляться. Сегодня стало известно о назначении на должность регионального министра культуры директора института искусств ХГУ им. Катанова Светланы Окольниковой. Распоряжение подписал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Любопытно, что Окольникова уже занимала должность министра – она руководила ведомством с 2005 по 2017 год. Карьеру начинала с преподавания в музыкальной школе. Позже возглавила ее, управляла культурой на Чукотке и была директором республиканского театра.

Напомним, ранее министром спорта Хакасии стал красноярец Сергей Кочан, долгие годы руководивший Красспортом.

 

Фото: Официальный сайт ХГУ им. Н.Ф. Катанова

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