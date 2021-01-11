Кабмин губернатора Хакасии продолжает обновляться. Сегодня стало известно о назначении на должность регионального министра культуры директора института искусств ХГУ им. Катанова Светланы Окольниковой. Распоряжение подписал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Любопытно, что Окольникова уже занимала должность министра – она руководила ведомством с 2005 по 2017 год. Карьеру начинала с преподавания в музыкальной школе. Позже возглавила ее, управляла культурой на Чукотке и была директором республиканского театра.

Напомним, ранее министром спорта Хакасии стал красноярец Сергей Кочан, долгие годы руководивший Красспортом.

Фото: Официальный сайт ХГУ им. Н.Ф. Катанова