Министр культуры Хакасии покинул свой пост

В правительстве Республики Хакасия вторая отставка на этой неделе. Заявление подал министр культуры Леонид Еремин.

По данным правительства, министр уволился по собственному желанию. Его отставка связана «с жизненными и семейными обстоятельствами». Обязанности министра культуры исполняет его заместитель Ирина Браим.

Уроженец Белоруссии Леонид Еремин в 2001-2004 годы занимал пост первого заместителя министра культуры Республики Хакасия. Затем работал в различных структурах, а в декабре 2018-го занял кресло министра.

В начале этой недели в отставку подал министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко. Это произошло после того, как сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло раскритиковал работу республиканского минздрава по противодействию COVID-19.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия