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Министр здравоохранения Хакасии ушел в отставку

Главная Политика
Абакан
17:05 23 Ноября 2020
хакасия, правительство, отставка, минздрав, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр здравоохранения республики Хакасия Виктор Шевченко ушел в отставку. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Экс-министр принял решение уйти по собственному желанию после критики регионального минздрава полномочным представителем президента РФ Сергеем Меняйло. Глава региона принял отставку.

Напомним, Шевченко приступил к работе 1 сентября текущего года, в его основные задачи входило развитие первичного звена, а также снабжение кадрами и медикаментами.

Трудовая биография Виктора Шевченко связана с Красноярским краем и краевой столицей. С 1997 года он возглавлял управление здравоохранения администрации Красноярска, затем работал первым вице-мэром краевого центра в команде Петра Пимашкова и Эдхама Акбулатова.

В настоящее время исполняющим обязанности министра назначен Александр Стреленко.  

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