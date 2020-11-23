Министр здравоохранения Хакасии ушел в отставку

Министр здравоохранения республики Хакасия Виктор Шевченко ушел в отставку. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Экс-министр принял решение уйти по собственному желанию после критики регионального минздрава полномочным представителем президента РФ Сергеем Меняйло. Глава региона принял отставку.

Напомним, Шевченко приступил к работе 1 сентября текущего года, в его основные задачи входило развитие первичного звена, а также снабжение кадрами и медикаментами.

Трудовая биография Виктора Шевченко связана с Красноярским краем и краевой столицей. С 1997 года он возглавлял управление здравоохранения администрации Красноярска, затем работал первым вице-мэром краевого центра в команде Петра Пимашкова и Эдхама Акбулатова.

В настоящее время исполняющим обязанности министра назначен Александр Стреленко.