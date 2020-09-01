Назначен новый министр здравоохранения Хакасии

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов продолжил перестановки в правительстве региона. Новым министром здравоохранения стал Виктор Шевченко.

Новый министр вступил в должность сегодня. Он сменил на этом посту Владимир Костюша, который подал в отставку в июле этого года.

По данным пресс-службы республиканского правительства, Виктор Шевченко долгое время проработал в структурах власти в Красноярске. В частности, 13 лет возглавлял главное управление здравоохранения мэрии. В 2010-2014 годах занимал пост первого вице-мэра Красноярска. Кроме того, Виктор Шевченко успел поработать и в Новосибирске, где в 2014-2016 годах занимал кресло вице-губернатора.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлой недели Валентин Коновалов объявил о предстоящем назначении Юрия Килижекова министром финансов Хакасии, Виктора Богушевича - министром экономического развития, а Валерия Келина - министром ЖКХ и строительства.

Фото: сайт министерства здравоохранения Республики Хакасия