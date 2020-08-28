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Правительство Хакасии обновится в сентябре

Главная Политика
Абакан
18:52 28 Августа 2020
министр, глава, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил о масштабных кадровых перестановках в правительстве региона. Менять министров пришлось по разным причинам.

В отставку в начале сентября уйдет первый заместитель главы Хакасии и руководитель аппарата правительства Николай Миронов. В настоящее время он находится в отпуске.

«Это связано с семейными обстоятельствами, в силу которых ему приходится находиться в другом регионе», - пояснил Валентин Коновалов в эфире телеканала РТС.

Юрий Килижеков, ранее работавший министром финансов Республики Тува, займет аналогичную должность в хакасском правительстве. Пока должность министра финансов совмещает заместитель главы республики Ирина Войнова.

Управляющий региональным филиалом «Россельхозбанка» Виктор Богушевич займет кресло министра экономического развития Хакасии. Он сменит на этом посту Николая Евдокимова.

Наконец, пост министра ЖКХ и строительства республики займет Валерий Келин. В настоящее время ведомством руководит Анатолий Безлепкин в статусе и. о. министра. Как писали Sibnovosti.ru, в апреле этого года Сергей Новиков был отстранен от должности и. о. заместителя главы республики – министра строительства и ЖКХ Хакасии. Это произошло после того, как чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о взятке.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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