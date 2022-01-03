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В Красноярске 70-летний пенсионер украл на Пашенном велосипед у соседа

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Абакан
11:00 3 Января 2022
происшествия, общество, красноярск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Похищенный велосипед вернули жителю краевого центра сотрудники отдела полиции № 12 управления МВД России «Красноярское». Еще летом к правоохранителям обратился житель Пашенного, который рассказал, что в июле у него похитили велосипед прямо с лестничной площадки.

сотрудникам полиции удалось установить, что к краже причастен 70-летний сосед. Оказалось, что мужчина сдал велосипед в ломбард за пять тысяч рублей.

Похищенный велосипед уже вернули хозяину, который поблагодарил полицейских за работу, признавшись, что это стало для него настоящим новогодним подарком.

А вот соседу, который украл велосипед, теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

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