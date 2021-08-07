После расправы над семьей в Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности

Расследование уголовного дела об убийстве пяти человек в Республике Хакасия привело к возбуждению еще одного. На этот раз – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Основанием для этого послужили результаты проверки, проведенной органами прокуратуры. Новое уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц отдела МВД России по Ширинскому району. По данным главного следственного управления (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, когда в феврале 2021 года ранее судимый 35-летний житель Ширинского района освободился из мест лишения свободы (срок он отбывал в Республике Тува), за ним был установлен административный надзор сроком три года. Но «меры к выявлению поднадзорного и проведению с ним профилактических мероприятий не приняты».

Как писали Sibnovosti.ru, семья из пяти человек погибла в селе Джирим Ширинского района. Уголовное дело возбуждено по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

Подозреваемый вскоре был задержан, а вчера – арестован решением суда, ему предъявлено обвинение. Согласной сообщению ГСУ, расправу над семьей знакомой мужчина совершил «на почве возникших личных неприязненных отношений, желая причинить своей приятельнице моральные страдания и горе, из-за того, что она не захотела с ним встречаться».

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия