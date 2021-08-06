Подозреваемый в массовом убийстве в Хакасии должен был находиться под надзором

Начальник управления МВД России по Омской области Вячеслав Крючков назначил служебную проверку действий подчиненных. Она должна выяснить, как смог избежать административного надзора мужчина, который в настоящее время подозревается в убийстве пяти человек в Республике Хакасия.

По данным омской полиции, мужчина освободился из мест лишения свободы в феврале 2021 года. Суд в отношении него установил административный надзор сроком на три года с рядом административных ограничений.

«Освободившись, обязательства по постановке на учет в органы внутренних дел мужчина не исполнил, в связи с чем сотрудниками полиции были начаты меры по установлению его местонахождения. Выяснилось, что по указанному им адресу в городе Омске он никогда не проживал, родственников и знакомых не имел», - отметили в управлении.

Как писали Sibnovosti.ru, накануне одно из самых страшных за последние годы преступлений в Республике Хакасия произошло в селе Джирим Ширинского района. Там погибла семья из пяти человек. Тела членов семьи с колото-резаными ранениями были обнаружены на территории домовладения. Погибли хозяйка дома, ее супруг, сын и малолетняя внучка, а также брат супруга. Уголовное дело возбуждено по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

По данным главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, задержан подозреваемый - житель того же района, ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений. Как уточнил ТАСС со ссылкой на главу Ширинского района Сергея Зайцева, он 18 лет назад убил двух женщин.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия