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Дело о гибели детей на пожаре в Хакасии направят в суд

Главная Происшествия
Абакан
13:27 16 Июля 2021
пожар, дети, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Хакасия суд рассмотрит уголовное дело 28-летней жительницы Аскизского района. Она обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Об утверждении обвинительного заключения сообщили в прокуратуре региона. По данным надзорного ведомства, трагедия произошла в апреле этого года в поселке Аскиз. Женщина ушла из дома, оставив без присмотра троих своих детей в возрасте четырех, шести и семи лет.

«Через какое-то время в квартире произошел пожар. Дети были эвакуированы спасательной службой, после чего доставлены в медицинское учреждение. Однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти детей не удалось», - рассказали в прокуратуре.

Материалы уголовного дела будут направлены в Аскизский районный суд.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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