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Водитель ГАЗ-3110 арестован в Хакасии после гибели в ДТП дорожного рабочего

Главная Происшествия
Абакан
12:01 16 Июня 2021
дтп, погиб, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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В Абакане арестован водитель ГАЗ-3110, который 13 июня устроил резонансное ДТП на виадуке на ул. Советской. В ночное время он наехал на группу дорожных рабочих.

Авария привела к трагедии. Двое сотрудников спецавтобазы были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Один из них скончался.

«Негодяй, севший за руль в сильнейшей степени опьянения, не заметил ни знаков ведения ремонта, ни техники, которая стояла на месте ремонта и была освещена. Водитель «Волги» даже не заметил, что устроил ДТП: он после аварии, похоже, просто заснул за рулем разбитой машины», - говорится в сообщении официального портала Абакана.

По данным МВД по Республике Хакасия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее он уже пять раз привлекался к ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ и был лишен прав в общей сложности на девять лет.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: сайт МВД по Республике Хакасия

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