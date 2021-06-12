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Роддом в Хакасии перепрофилировали в ковидный госпиталь

Главная Происшествия
Абакан
14:56 12 Июня 2021
госпитализация, больница, роды, хакасия, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Роддом в Черногорске республики Хакасия перепрофилируют в ковидный госпиталь. Об этом сообщил губернатор региона Валентин Коновалов. Это связано с ростом числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

«Всех пациенток сможет принять Республиканский перинатальный центр, где есть возможность принимать роды любой сложности. Здесь до сих пор не было выявлено ни одного случая заноса COVID-19», - заявил губернатор.

По словам Коновалова, это единственный выход сейчас. В Черногорске и Усть-Абакане ковидные госпитали забиты под завязку. Если же организовывать места в других медучреждениях, придется прекратить плановый прием пациентов, как это было ранее.

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