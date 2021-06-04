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В Хакасии расследуют обстоятельства травмирования юноши из Тувы

Главная Происшествия
Абакан
11:46 4 Июня 2021
уголовное, травма, республика
Автор: Sibnovosti.ru
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Уголовное дело возбуждено в Республике Хакасия после того, как в Саяногорске нашли тувинского юношу с многочисленными травмами. Оно расследуется по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 17-летний молодой человек учится в саяногорском техникуме и проживает в квартире вместе с одногруппником.

«В ночное время 2 июня 2021 года молодой человек пошел прогуляться… Ранним утром 2 июня потерпевшего с травмами обнаружили жильцы около одного из домов города Саяногорска и незамедлительно вызвали скорую помощь», - рассказали в главном следственном управлении.

Рабочая группа правительства Республики Тува прибыла в Саяногорск, чтобы ознакомиться с ситуацией.

«Нам важно добиться объективного расследования дела вместе с тем и сохранить дружественные отношения с нашими соседями… Земляки, прошу до выяснения всех обстоятельств воздержаться от поспешных выводов и высказываний», - записал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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